اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أمام مجلس النواب، والمتعلقة بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وتأكيده بأنها مكفولة من الحكومة، التي لا تتدخل في استثمارات المؤسسة.
وسلطت الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو الاقتصادي في الأردن العام القادم بنحو 2.7%.
ونقلت تصريحات معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض ، بأن مقترح إرسال قوات عربية وإسلامية إلى سوريا ليس بالأمر الجديد، موكدًا أن المملكة قدمت هذا المقترح في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وتناولت إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير في مسيرات تضامنية عمت مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأنبأت صحف الأردن عن دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع في المدينة مطلع الشهر الجاري
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:27 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:25 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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