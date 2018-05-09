اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب رسمياً للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران .

واهتمت بترحيب المملكة العربية السعودية ومعظم دول الشرق الأوسط بالقرار الأمريكي بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأخبرت عن هبوط العملة الإيرانية إلى أدنى المستويات بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

واهتمت في الشأن الداخلي بتدشين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو الجزء الثاني لمشروع تسييج الحدود الباكستانية مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى باكستان.

وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض مرحلة الانتخابات العامة التي ستعقد بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وتطرقت إلى عزم القوات البحرية الباكستانية على تعزيز الأمن البحري والتأهب للتصدي لأي عدوان يهدد أمن الموانئ الباكستانية.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أحد عشر مسلحاً في أفغانستان إثر انفجار عبوة ناسفة كانوا يعدونها في ولاية غزني