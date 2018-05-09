اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب رسمياً للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران .
واهتمت بترحيب المملكة العربية السعودية ومعظم دول الشرق الأوسط بالقرار الأمريكي بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأخبرت عن هبوط العملة الإيرانية إلى أدنى المستويات بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
واهتمت في الشأن الداخلي بتدشين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو الجزء الثاني لمشروع تسييج الحدود الباكستانية مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى باكستان.
وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض مرحلة الانتخابات العامة التي ستعقد بعد حوالي ثلاثة أشهر.
وتطرقت إلى عزم القوات البحرية الباكستانية على تعزيز الأمن البحري والتأهب للتصدي لأي عدوان يهدد أمن الموانئ الباكستانية.
إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أحد عشر مسلحاً في أفغانستان إثر انفجار عبوة ناسفة كانوا يعدونها في ولاية غزني
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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