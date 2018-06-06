اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

تناولت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء الشأن الليبي ومواصلة قوات الجيش الليبي تقدمها في معاركها ضد الجماعات الإرهابية، مشيرة الى سيطرت هذه القوات على ميناء درنة وأجزاء من المدينة .
وأوردت في الشأن السوري تأكيد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى آسيا الوسطى بيتر بوريان، ان العملية الرئيسية لتسوية الأزمة السورية يجب ان تتم عبر مفاوضات جنيف ، مضيفة إلى ذلك تأكيد الخارجية الروسية ان منصة "استانا" لا تمثل بديلا عن جنيف بل هي مكملة لها .
وتحدثت اليوميات التونسية عن سعي الحكومة الايطالية الجديدة للحصول على دعم في مجلس الشيوخ بالبرلمان، في إحدى آخر العقبات التي تواجهها قبل ان تتمكن من تطبيق خططها لتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانيات والهجرة.
ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بالقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون، ومقتل 10 أشخاص في هجمات انتحارية استهدفت مسجدا جنوب شرق النيجر.
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:19 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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