اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

تناولت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء الشأن الليبي ومواصلة قوات الجيش الليبي تقدمها في معاركها ضد الجماعات الإرهابية، مشيرة الى سيطرت هذه القوات على ميناء درنة وأجزاء من المدينة .

وأوردت في الشأن السوري تأكيد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى آسيا الوسطى بيتر بوريان، ان العملية الرئيسية لتسوية الأزمة السورية يجب ان تتم عبر مفاوضات جنيف ، مضيفة إلى ذلك تأكيد الخارجية الروسية ان منصة "استانا" لا تمثل بديلا عن جنيف بل هي مكملة لها .

وتحدثت اليوميات التونسية عن سعي الحكومة الايطالية الجديدة للحصول على دعم في مجلس الشيوخ بالبرلمان، في إحدى آخر العقبات التي تواجهها قبل ان تتمكن من تطبيق خططها لتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانيات والهجرة.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بالقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون، ومقتل 10 أشخاص في هجمات انتحارية استهدفت مسجدا جنوب شرق النيجر.