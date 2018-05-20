اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت‎ ‎الصحف العراقية الصادرة الأحد اهتمامها بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الحالي , التي أظهرت تصدر تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر , بحصوله على 54 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 مقعداً.

وأشارت الصحف إلى الاعتراضات ‏والشكاوى التي تقدمت بها بعض الكتل والتحالفات المتنافسة , ومدى تأثيرها على النتائج النهائية المعلنة.

وأبرزت جلسة البرلمان العراقي التشاورية التي عقدت بحضور 105 نواب أمس, وكرست لمناقشة ماوصف بالخروقات التي حدثت خلال عملية ‏الاقتراع .

وتوقعت صحف اليوم أن يتم انجاز جميع ‏الطعون سواء من قبل مجلس المفوضين، أو من قبل الهيئة القضائية في غضون أسبوع‏ ,لتأخذ السياقات الدستورية ‏مسارها بالمصادقة على النتائج وبدء الدورة الجديدة للبرلمان , وصولاً إلى ‏اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة .