اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت الصحف العراقية الصادرة الأحد اهتمامها بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الحالي , التي أظهرت تصدر تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر , بحصوله على 54 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 مقعداً.
وأشارت الصحف إلى الاعتراضات والشكاوى التي تقدمت بها بعض الكتل والتحالفات المتنافسة , ومدى تأثيرها على النتائج النهائية المعلنة.
وأبرزت جلسة البرلمان العراقي التشاورية التي عقدت بحضور 105 نواب أمس, وكرست لمناقشة ماوصف بالخروقات التي حدثت خلال عملية الاقتراع .
وتوقعت صحف اليوم أن يتم انجاز جميع الطعون سواء من قبل مجلس المفوضين، أو من قبل الهيئة القضائية في غضون أسبوع ,لتأخذ السياقات الدستورية مسارها بالمصادقة على النتائج وبدء الدورة الجديدة للبرلمان , وصولاً إلى اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة .
GMT 22:16 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 22:07 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 22:01 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 21:42 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 21:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
أرسل تعليقك