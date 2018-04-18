اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاتفاق الذي أبرماه باكستان والصين الخاص بتعزيز التعاون لدعم الأمن الإقليمي في منطقة المحيط الهندي.
وتابعت تطورات التشاور الجاري بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية للاتفاق على تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات العامة القادمة.
واهتمت بنفي المحكمة الدستورية العليا الباكستانية إصدار أي تعليمات تقضي بفرض الحظر على تصريحات المسئولين السياسيين، سوى التصريحات التي تتضمن الإساءة للقضاء .
وأشارت إلى قلق باكستان إزاء تنفيذ المقاتلات الهندية طلعات مكثفة على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك تزامناً مع التوتر العسكري المسيطر على العلاقات بين البلدين .
كما اهتمت بتأكيد باكستان التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية لاسيما في مجالات التعليم والصحة وحماية حقوق الأطفال.
وأخبرت عن مقتل باكستانيين اثنين بنيران أطلقتها القوات الإيرانية على الجانب الباكستاني من الحدود المشتركة بين البلدين.
وحذرت الصحف من تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لفرض قيود على الدبلوماسيين الباكستانيين من شأنها تحديد تحركاتهم في المدن الأمريكية.
وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من خلال تدشين مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالسدود المائية وإقامة محطات جديدة للطاقة.
أفغانياً أخبرت الصحف عن نجاح قوات الأمن الأفغانية في اعتقال أحد كبار قادة تنظيم داعش الإرهابي.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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