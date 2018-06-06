اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بنبأ تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوزير التربية عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة للبلاد .
و تابعت التوتر المستمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بقطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين .
وتناولت الصحف تفاعلات حادث غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في عرض السواحل التونسية مشيرة الى ارتفاع حصيلة الضحايا الى قرابة 52 غريقا .
و عرجت على الانتخابات العامة التي تجري في باكستان يوم 25 يوليو المقبل، مبرزة أن هذه الانتخابات تعد حدثا تاريخيا يتم للمرة الثانية في البلاد لانتقال السلطة بصورة ديمقراطية .
و اهتمت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة المكسيك و كندا عقب الاجراءات الجديدة التي ينوي الرئيس الامريكي اتخاذها لاتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية واعلانه عن نيته توقيع اتفاق منفصل مع كل بلد .
وواصلت الصحف متابعتها لموضوع القمة الامريكية الكورية الشمالية المزمع عقدها في الـ 12 من الشهر الجاري بسنغافورة.
GMT 19:20 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 21:18 2018 الخميس ,31 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 21:11 2018 الخميس ,31 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
GMT 20:55 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم
GMT 20:38 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوإهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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