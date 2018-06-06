اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بنبأ تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوزير التربية عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة للبلاد .

و تابعت التوتر المستمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بقطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين .

وتناولت الصحف تفاعلات حادث غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في عرض السواحل التونسية مشيرة الى ارتفاع حصيلة الضحايا الى قرابة 52 غريقا .

و عرجت على الانتخابات العامة التي تجري في باكستان يوم 25 يوليو المقبل، مبرزة أن هذه الانتخابات تعد حدثا تاريخيا يتم للمرة الثانية في البلاد لانتقال السلطة بصورة ديمقراطية .

و اهتمت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة المكسيك و كندا عقب الاجراءات الجديدة التي ينوي الرئيس الامريكي اتخاذها لاتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية واعلانه عن نيته توقيع اتفاق منفصل مع كل بلد .

وواصلت الصحف متابعتها لموضوع القمة الامريكية الكورية الشمالية المزمع عقدها في الـ 12 من الشهر الجاري بسنغافورة.