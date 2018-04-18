اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الرياض أمس، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، الذي عبّر خلال اللقاء عن تقديره لما تقدمه المملكة من مساهمات إنسانية في العالم، ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن .

وتابعت انطلاق مهمة مجموعة من 24 مراقباً تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي أمس، لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة في لبنان، ومراقبة العملية الانتخابية بدءاً من الإجراءات التحضيرية وصولاً إلى إصدار النتائج وحتى انتهاء مهلة تقديم الطعون .

وتناقلت الصحف الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية ، مبرزة القصف الذي تعرضت له عدة مواقع في الريف الشرقي لمعرة النعمان الشرقية من قبل قوات نظام الأسد أمس، وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين .

وأوردت تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا بعد من دخول موقع الهجوم الكيماوي بمدينة دوما السورية الذي وقع في السابع من أبريل الجاري .

وأشارت إلى انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمناقشة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية .

وواكبت المسيرات التضامنية التي عمّت مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر أمس، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني .

وتناولت الصحف المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، حول مستجدات الأزمة في سوريا .

كما لفتت إلى مطالبة الأمم المتحدة السلطات العراقية بضمان أمن القوى السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية، بعد محاولة اغتيال تعرض لها أحد المرشحين في محافظة كركوك أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين .

وتطرقت صحف لبنان إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع وزير الخارجية النيوزلندي وينستون بيترس في لندن أمس،الذي ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .