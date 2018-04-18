اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، على استمرار موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، وحرصها على تقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار فيه.

وأخبرت عن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي يتضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أي جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

واهتمت الصحف بتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي، والذي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% في السنة المالية 2018، وأنه سيرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.

وحول تطورات الأوضاع اليمنية، لفتت الصحف إلى أن الجيش اليمنى أعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، أمس، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مناطق تمركزهم بمحافظة البيضاء.

وفي الشأن السوري تناولت الصحف ما أعلنه مصدر في قصر الإليزيه عن إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات ببدء إجراءات تجريد نظيره السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف الذي قلده إياه الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2001.

وأشارت الصحف إلى أن الفصائل الفلسطينية وجهت دعوات شعبية لمواطنيها للمشاركة في مسيرات جماهيرية بالضفة الغربية تنطلق باتجاه الحواجز العسكرية ونقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاشتباك معه للتعبير عن استمرار حالة الرفض الفلسطيني للاحتلال.

وتطرقت إلى إعلان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طرح مشروع قانون يهدف لمنح الكونجرس تفويضا للقيام بحملات ضد جماعات إرهابية في العراق وسوريا ومناطق أخرى ، في إطار سعي النواب لاسترداد السلطة على الجيش من البيت الأبيض.