اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء تكليف العاهل الاردني عبدالله الثاني للدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة .

وتابعت مضامين كتاب التكليف ، ودعوة الرئيس المكلف، لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، بالاضافة الى تحفيز الاقتصاد الأردني ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل ، واجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.

وتطرقت للاتصالات الهاتفية التي تلقاها العاهل الأردني من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ، و رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي بحثت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتابعت المواجهات التي حدثت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، و المصلين في ساحات المسجد الأقصى، عقب اقتحام المستوطنين للمسجد ، على وقع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى 51 لنكسة يونيو 1967.

وأشارت إلى تقديم رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل،استقالته للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وسلطت الصحف الضوء على الغاء الحكومة العراقية لنتائج جزئية للانتخابات التشريعية ، ومنع لجنة الانتخابات من السفر.

ونشرت أعلان وحدات حماية الشعب الكردية سحب آخر قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا.

واهتمت بالترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ،التي تحددت يوم 12 يونيو في سنغافورة.