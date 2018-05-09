اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وتأكيده فرض عقوبات إقتصادية صارمة على طهران، و توالي ردود الأفعال المتباينة على هذا القرار.

وتابعت لقاءات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع قيادات عسكرية وأمنية ، على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض سوفكس 2018.

واهتمت بافتتاح معرض سوفكس، المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، وبدء الاجتماعات التحضيرية للإجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن.

وتناولت تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع التحالف البرلماني الألماني الحاكم الذي إنعقد في مقاطعة بافاريا، وتأكيده على أهمية الدور الألماني والأوروبي في الجهود المستهدفة لحل الصراعات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ورفد العمليات التنموية.

واهتمت ، بالقصف الاسرائيلي لمواقع للجيش السوري قرب العاصمة دمشق، بالاضافة الى نشر الجيش الإسرائيلي لمنظومات للدفاع الجوي، وتحضير الملاجئ في الجولان المحتل، تحسبا لضربة إيرانية محتملة.

وتابعت صحف الاربعاء ، رود فعل القوى السياسية في لبنان بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ، التي أجريت بعد انقطاع طويل بسبب أزمات سياسية وأمنية متلاحقة وانقسام حاد بين مختلف القوى.