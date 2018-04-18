اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم توجيه مجلس الوزراء الفلسطيني الشكر والتقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومة وشعبًا، على للدعم المتواصل والدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأوردت صحف فلسطين مطالبة جامعة الدولة العربية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإرسال لجنة تحقيق إلى سجون الاحتلال.
وأشارت إلى مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والملموس لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين واجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم فورا.
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيًا ممن أنحاء متفرقة في محافظات الضفة الغربية، فيما استدعت سلطات الاحتلال ،خمسة من حراس المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق معهم.
وأولت الصحف اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواجهة جدية لردع المحاولات الإسرائيلية الرامية الى اختراق الموقف الدولي من القدس المحتلة.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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