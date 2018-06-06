اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، التي كانت محور مباحثات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مع وفد مجلس الأعمال "اللبناني- السعودي"، مبرزة إشادته خلال اللقاء بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي .
وتابعت مستجدات المعارك الدائرة في عدد من المدن السورية، مبرزة اعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرتها على قرية الفكة والمزارع المحيطة بها جنوب شرق مدينة الحسكة، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي .
وأولت اهتماما بنبأ تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، وزير التربية عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة للبلاد وتوجيهه لإطلاق حوار وطني شامل، يهدف لإنجاز مشروع قانون ضريبي جوهره تحقيق النمو والعدالة .
ولفتت الانتباه إلى تمكن القوات الوطنية اليمنية من تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الارهابية، في محافظة الحديدة، مسجلة عشرات القتلى في صفوف مسلحيها .
كما تطرقت الصحف، إلى استقالة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، من منصبه أمس، و مقتل نائبين صوماليين أمس، في كمين قرب العاصمة مقديشو .
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:19 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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