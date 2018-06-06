اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، التي كانت محور مباحثات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مع وفد مجلس الأعمال "اللبناني- السعودي"، مبرزة إشادته خلال اللقاء بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي .

وتابعت مستجدات المعارك الدائرة في عدد من المدن السورية، مبرزة اعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرتها على قرية الفكة والمزارع المحيطة بها جنوب شرق مدينة الحسكة، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي .

وأولت اهتماما بنبأ تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، وزير التربية عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة للبلاد وتوجيهه لإطلاق حوار وطني شامل، يهدف لإنجاز مشروع قانون ضريبي جوهره تحقيق النمو والعدالة .

ولفتت الانتباه إلى تمكن القوات الوطنية اليمنية من تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الارهابية، في محافظة الحديدة، مسجلة عشرات القتلى في صفوف مسلحيها .

كما تطرقت الصحف، إلى استقالة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، من منصبه أمس، و مقتل نائبين صوماليين أمس، في كمين قرب العاصمة مقديشو .