اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بتأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة ألقاها أمس خلال مأدبة الإفطار التي أقامها القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته باليرزة أن كل ما تريده المملكة العربية السعودية من لبنان هو أن نبقى على وحدتنا في مواجهة التحديات وأن نحافظ على عروبتنا والتزامنا بإتفاق الطائف.
وتحدثت عن وفاة الشاب الفلسطيني محمد عليان متأثرا بإصابته في تظاهرات الشريط الحدودي لقطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس كما توفي معين عبد الحميد الساعي من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة متأثر بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركته في تلك الاحتجاجات الإثنين الماضي.
وأشارت إلى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية وحصولها على 54 مقعداً.
ونقلت صحف لبنان تأكيد الشرطة الألمانية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع أمس في مدينة ساربروكن غرب ألمانيا وذكرت الشرطة أن المهاجم أطلق النار عشوائيا على المواطنين، وألقى عناصر الأمن القبض عليه.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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