اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بتأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة ألقاها أمس خلال مأدبة الإفطار التي أقامها القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته باليرزة أن كل ما تريده المملكة العربية السعودية من لبنان هو أن نبقى على وحدتنا في مواجهة التحديات وأن نحافظ على عروبتنا والتزامنا بإتفاق الطائف.

وتحدثت عن وفاة الشاب الفلسطيني محمد عليان متأثرا بإصابته في تظاهرات الشريط الحدودي لقطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس كما توفي معين عبد الحميد الساعي من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة متأثر بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركته في تلك الاحتجاجات الإثنين الماضي.

وأشارت إلى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية وحصولها على 54 مقعداً.

ونقلت صحف لبنان تأكيد الشرطة الألمانية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع أمس في مدينة ساربروكن غرب ألمانيا وذكرت الشرطة أن المهاجم أطلق النار عشوائيا على المواطنين، وألقى عناصر الأمن القبض عليه.