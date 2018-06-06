اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمهندس شريف إسماعيل بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، بعد أن تقدمت الحكومة أمس باستقالتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من المصلين الفلسطينيين من إحدى ساحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد .

وتحدثت عن تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من دخول بلاده في المجهول مع استمرار الاحتجاجات الرافضة للإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي نتج عنها استقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي.

وسلطت الضوء على إعلان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، عن سيطرة الجيش على ٧٥ بالمئة من مدينة درنة، مع استمرار الاشتباكات في بعض الجيوب بالمدينة لتطهيرها من العناصر المسلحة.

دوليا تناقلت الصحف موافقة البرلمان الإثيوبي بأغلبية ساحقة أمس على قرار الحكومة برئاسة آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، رفع حالة الطوارئ، قبل شهرين من الموعد المقرر لذلك.

محليا اهتمت الصحف بموافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بإجمالي تريليون و724 مليار جنيه منها 270.1 مليار للأجور وتعويضات العاملين.