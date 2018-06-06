اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمهندس شريف إسماعيل بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، بعد أن تقدمت الحكومة أمس باستقالتها.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من المصلين الفلسطينيين من إحدى ساحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد .
وتحدثت عن تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من دخول بلاده في المجهول مع استمرار الاحتجاجات الرافضة للإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي نتج عنها استقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي.
وسلطت الضوء على إعلان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، عن سيطرة الجيش على ٧٥ بالمئة من مدينة درنة، مع استمرار الاشتباكات في بعض الجيوب بالمدينة لتطهيرها من العناصر المسلحة.
دوليا تناقلت الصحف موافقة البرلمان الإثيوبي بأغلبية ساحقة أمس على قرار الحكومة برئاسة آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، رفع حالة الطوارئ، قبل شهرين من الموعد المقرر لذلك.
محليا اهتمت الصحف بموافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بإجمالي تريليون و724 مليار جنيه منها 270.1 مليار للأجور وتعويضات العاملين.
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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