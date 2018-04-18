اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتواصل حملة الانتخابات البلدية في جميع المحافظات التونسية ، مشيرة في الإطار إلى تأكيد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أن الوزارة خصصت 30 ألف عنصراً من رجال الأمن لتأمين سير الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 مايو المقبل.
وانشغلت بتطورات الأحداث في الأراضي المحتلة ، مشيرة إلى خروج ألاف الفلسطينيين بمناسبة يوم الأسير في مسيرات حاشدة في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة .
وأخبرت في الشأن الليبي عن اعتزام الجيش الليبي اجتياح مدينة درنة آخر معاقل المتطرفين في منطقة ساحل شرق ليبيا.
وأشارت في مستجدات الأزمة السورية إلى القصف الذي تعرضت له عدة مواقع في الريف الشرقي لمعرة النعمان الشرقية من قبل قوات النظام السوري وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين ، يأتي ذلك فيما دخلت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى مدينة دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له المدينة.
كما أخبرت عن موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 21:32 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:27 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:25 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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