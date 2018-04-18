اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتواصل حملة الانتخابات البلدية في جميع المحافظات التونسية ، مشيرة في الإطار إلى تأكيد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أن الوزارة خصصت 30 ألف عنصراً من رجال الأمن لتأمين سير الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 مايو المقبل.

وانشغلت بتطورات الأحداث في الأراضي المحتلة ، مشيرة إلى خروج ألاف الفلسطينيين بمناسبة يوم الأسير في مسيرات حاشدة في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأخبرت في الشأن الليبي عن اعتزام الجيش الليبي اجتياح مدينة درنة آخر معاقل المتطرفين في منطقة ساحل شرق ليبيا.

وأشارت في مستجدات الأزمة السورية إلى القصف الذي تعرضت له عدة مواقع في الريف الشرقي لمعرة النعمان الشرقية من قبل قوات النظام السوري وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين ، يأتي ذلك فيما دخلت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى مدينة دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له المدينة.

كما أخبرت عن موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.