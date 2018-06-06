اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الاربعاء باعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس عن مصادقة الحكومة على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العراق في 12 الشهرالماضي,مبرزة تأكيده بان اللجنة اكتشفت وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع , مما يتطلب إعادة فرز 5 % من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.
وعرجت الصحف مجددا على أزمة المياه في العراق الناجمة عن شح مياه نهري دجلة والفرات داعية الحكومة إلى التحرك لايجاد حلول مناسبة لها, والحيلولة دون الحاقها اضرارا بالزراعة والبيئة.
وتناولت صحف الاربعاء مجددا المشاورات الجارية بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ,تمهيدا لتشكيل الحكومة القادمة.
وتطرقت إلى اعلان طهران أمس سعيها لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم ,مما يشكل انتهاكا جديدا للاتفاق النووي.
وتناولت تطورات الأوضاع في اليمن مبرزة التقدم الذي حققته قوات التحالف في الحديدة بعد القضاء على مراكز الانقلابيين الحوثيين في المناطق المحيطة بالمدينة .
ونوهت الصحف بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراض صاروخ أطلقته الميليشيات الانقلابية الحوثية كان يستهدف مدينة ينبع غرب المملكة .
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
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GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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