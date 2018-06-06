اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الاربعاء باعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس عن مصادقة الحكومة على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العراق في 12 الشهرالماضي,مبرزة تأكيده بان اللجنة اكتشفت وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع , مما يتطلب إعادة فرز 5 % من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.

وعرجت الصحف مجددا على أزمة المياه في العراق الناجمة عن شح مياه نهري دجلة والفرات داعية الحكومة إلى التحرك لايجاد حلول مناسبة لها, والحيلولة دون الحاقها اضرارا بالزراعة والبيئة.

وتناولت صحف الاربعاء مجددا المشاورات الجارية بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ,تمهيدا لتشكيل الحكومة القادمة.

وتطرقت إلى اعلان طهران أمس سعيها لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم ,مما يشكل انتهاكا جديدا للاتفاق النووي.

وتناولت تطورات الأوضاع في اليمن مبرزة التقدم الذي حققته قوات التحالف في الحديدة بعد القضاء على مراكز الانقلابيين الحوثيين في المناطق المحيطة بالمدينة .

ونوهت الصحف بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراض صاروخ أطلقته الميليشيات الانقلابية الحوثية كان يستهدف مدينة ينبع غرب المملكة .