اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي.

وأبرزت تأكيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار تعاونه مع حكومة السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل تنفيذ مشروعات أمن المجتمع والاستقرار في كافة أنحاء السودان.

ونقلت عن الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ارستيد نونوسي ، قوله إن هناك تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، حاثاً الحكومة على بذل الجهود كافة لمعالجة التحديات قبل صدور تقريره المقبل.

ولفتت الانتباه إلى استعداد مجلس الاتحاد الأوروبي لتطبيق جميع التدابير المناسبة لمن يعيق العملية السياسية في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ سنوات.

وسلطت الضوء على انطلاق مسيرات جماهيرية واسعة إحياء ليوم الأسير في المدن الفلسطينية كافة، أمس.

وتطرقت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية ، أمس ، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مناطق تمركزهم بمحافظة البيضاء.