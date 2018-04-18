اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي.
وأبرزت تأكيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار تعاونه مع حكومة السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل تنفيذ مشروعات أمن المجتمع والاستقرار في كافة أنحاء السودان.
ونقلت عن الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ارستيد نونوسي ، قوله إن هناك تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، حاثاً الحكومة على بذل الجهود كافة لمعالجة التحديات قبل صدور تقريره المقبل.
ولفتت الانتباه إلى استعداد مجلس الاتحاد الأوروبي لتطبيق جميع التدابير المناسبة لمن يعيق العملية السياسية في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ سنوات.
وسلطت الضوء على انطلاق مسيرات جماهيرية واسعة إحياء ليوم الأسير في المدن الفلسطينية كافة، أمس.
وتطرقت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية ، أمس ، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مناطق تمركزهم بمحافظة البيضاء.
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
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GMT 21:30 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
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GMT 21:25 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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