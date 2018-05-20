اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد لقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في اسطنبول ، أمس السبت ، مع معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي ، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.
وتابعت الصحف استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما في مسيرات العودة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ انطلاقها، إلى 118 شهيداً.
وتطرقت صحف الأردن إلى عزم البيت الأبيض طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط الشهر المقبل، لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابعت إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية العراقية ، التي أظهرت فوز كتلة (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً في البرلمان.
وفي ذات السياق .. تطرقت صحف الأحد ، إلى دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان برزاني إلى تشكيل حكومة عراقية على مبدأ التوافق.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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