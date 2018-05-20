اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد لقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في اسطنبول ، أمس السبت ، مع معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي ، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

وتابعت الصحف استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما في مسيرات العودة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ انطلاقها، إلى 118 شهيداً.

وتطرقت صحف الأردن إلى عزم البيت الأبيض طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط الشهر المقبل، لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابعت إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية العراقية ، التي أظهرت فوز كتلة (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً في البرلمان.

وفي ذات السياق .. تطرقت صحف الأحد ، إلى دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان برزاني إلى تشكيل حكومة عراقية على مبدأ التوافق.