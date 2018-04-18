اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، بالحملات الدعائية الانتخابية البرلمانية العراقية ، وتأثيرها على تعذر تحقق النصاب في جلسات البرلمان , بسبب انشغال الكثير من النواب بحملاتهم الدعائية , تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .
ونوهت الصحف بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب برفع جلسة البرلمان ليوم أمس حتى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال النصاب وحضور نحو 155 نائبا فقط , أي أقل من نصف أعضاء المجلس.
وتابعت صحف الأربعاء دور المحكمة الاتحادية العليا المتمثل في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد إعلانها , مشيرة إلى أن الدستور العراقي نص على ذلك.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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