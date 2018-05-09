اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم مع إيران منذ عام 2015 بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران.

وأبرزت الصحف كلمة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي أشار فيها إلى أن النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم.

وتطرقت الصحف إلى القمة المصرية الأوغندية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره يوري موسيفينى بالقاهرة أمس واتفاقهما على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، لإنجاز التنمية المستديمة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل، في عنتيبي عام 2017، لحماية مصالح دول المنابع والمصب.

وسلطت الضوء على تأكيد أكد الرئيس السيسي أن مصر تحرص على حل مشكلة سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، لتحقيق مصالح الجميع وتجنب الإضرار بأي طرف.

وتحدثت عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية استهدفت موقعا للنظام السوري بمنطقة الكسوة جنوبي دمشق دون ان تسفر عن سقوط قتل أو جرحى.

ولفتت الصحف إلى مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة على غرار ما ستفعله واشنطن الأسبوع المقبل.