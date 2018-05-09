اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم مع إيران منذ عام 2015 بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران.
وأبرزت الصحف كلمة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي أشار فيها إلى أن النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم.
وتطرقت الصحف إلى القمة المصرية الأوغندية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره يوري موسيفينى بالقاهرة أمس واتفاقهما على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، لإنجاز التنمية المستديمة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل، في عنتيبي عام 2017، لحماية مصالح دول المنابع والمصب.
وسلطت الضوء على تأكيد أكد الرئيس السيسي أن مصر تحرص على حل مشكلة سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، لتحقيق مصالح الجميع وتجنب الإضرار بأي طرف.
وتحدثت عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية استهدفت موقعا للنظام السوري بمنطقة الكسوة جنوبي دمشق دون ان تسفر عن سقوط قتل أو جرحى.
ولفتت الصحف إلى مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة على غرار ما ستفعله واشنطن الأسبوع المقبل.
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 21:42 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة الأربعاء
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:31 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:23 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
أرسل تعليقك