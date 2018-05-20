اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة الأحد اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة مواصلة سلاح الجو قصفه مواقع الجماعات الإرهابية في مدينة درنة وتدميرها بالكامل.
وركزت على جهود حكومة الوفاق من أجل توفير السلع للمواطن الليبي في كافة المناطق لرفع المعاناة عنه وتوفير الخدمات الضرورية له.
وبينت أن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ýتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018 م وفقًا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.
ونقلت مناشدة القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء بالكشف عن المتورطين في مجزرة قاعدة براك الشاطئ، والذي صادفت ذكراه الأولى الجمعة.
وعرجت على إدانة البيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، محملين السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى حدوث انفجار ضخم في مطار حماة السوري.
وتناولت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني بمعاونة التحالف العربي على مليشيات الحوثي في عدة جبهات.
GMT 22:16 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 22:07 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 22:01 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 21:42 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 21:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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