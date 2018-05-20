اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة الأحد اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة مواصلة سلاح الجو قصفه مواقع الجماعات الإرهابية في مدينة درنة وتدميرها بالكامل.

وركزت على جهود حكومة الوفاق من أجل توفير السلع للمواطن الليبي في كافة المناطق لرفع المعاناة عنه وتوفير الخدمات الضرورية له.

وبينت أن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ýتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018 م وفقًا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

ونقلت مناشدة القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء بالكشف عن المتورطين في مجزرة قاعدة براك الشاطئ، والذي صادفت ذكراه الأولى الجمعة.

وعرجت على إدانة البيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، محملين السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وأشارت إلى حدوث انفجار ضخم في مطار حماة السوري.

وتناولت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني بمعاونة التحالف العربي على مليشيات الحوثي في عدة جبهات.