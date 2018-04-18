اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي ينعقد غداً بمدريد ، ويخصص لبحث السياسة الأمنية والتعاون الاقتصادي والهجرة.
وتطرقت الصحف إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار سياسية التضييق التي تنهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابعت تطورات الأزمة السورية ، مشيرة إلى سماح روسيا لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول بلدة دوما للتحقيق في تعرضها للهجوم كيماوي، وسط اتهامات أمريكية لموسكو باحتمال قيام الروس أو النظام السوري بالعبث بالأدلة بشان الهجوم.
وأشارت إلى إدانة الأمم المتحدة لهجوم تعرضت له معسكرات قوة حفظ السلام الأممية شمال مالي.
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 21:32 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:27 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 21:25 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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