اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطط قبيل قمة مهمة في بروكسل الشهر المقبل تحدد أولوياتها بالنسبة لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي .

وسلطت الصحف الضوء على تهديد كوريا الشمالية بإلغاء القمة بين زعيمها كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن برنامج أسلحتها النووية .

وأشارت إلى تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية استخدام غاز الكلور في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سوريا .

وتناقلت الصحف أنباء إطلاق السلطات فى ماليزيا سراح زعيم المعارضة أنور إبراهيم من السجن بمقتضى عفو ملكي .