اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطط قبيل قمة مهمة في بروكسل الشهر المقبل تحدد أولوياتها بالنسبة لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي .
وسلطت الصحف الضوء على تهديد كوريا الشمالية بإلغاء القمة بين زعيمها كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن برنامج أسلحتها النووية .
وأشارت إلى تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية استخدام غاز الكلور في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سوريا .
وتناقلت الصحف أنباء إطلاق السلطات فى ماليزيا سراح زعيم المعارضة أنور إبراهيم من السجن بمقتضى عفو ملكي .
GMT 21:05 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 21:02 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 20:58 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 20:50 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
GMT 20:36 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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