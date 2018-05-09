اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع كل من المبعوث الأممي غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السفيرة ستيفاني ت. ويليامز، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها سلامة لحل الأزمة الليبية وفقًا للاتفاق السياسي.
وركزت على التفجير الانتحارى الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق مدينة سرت، وأدى إلى مقتل اثنين من الجنود التابعين للكتيبة 115 ، موضحة أن غرفة سرت تمكنت من
القضاء على العنصر الانتحاري الهارب في جنوب منطقة السدرة، وذلك بعد ساعات من التفجير.
وبينت لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، مع وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيران ريجيو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.
وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة استهداف قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة الجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة .
وأشارت إلى لقاء المبعوث الأممي غسام سلامه مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، موضحة أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل حل الأزمة الليبية.
ونوهت إلى إعلان الرئيس الأمريكى الإنسحاب من الاتفاق النووى مع إيران وسط ترحيب إقليمي.
وتناولت صحف ليبيا استمرار تقدم الجيش اليمني في عدة جبهات بمعاونة قوات التحالف العربي على مليشيا الحوثيين الانقلابية .
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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