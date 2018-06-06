اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء على الموافقة التي أبداها رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت امس، على المبادرة التي قدمها الرئيس السوداني عمر البشير، لعقد لقاء بالعاصمة الخرطوم، يجمع بين سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار .

واشارت إلى وصول إثنتان من السفن الأميركية الى ميناء بورتسودان شرقي السودان امس، تحملان مساعدات غذائية لدعم ما يفوق على مليون من النازحين واللاجئين.

وتطرقت الى تعرض احدى قوافل بعثة السلام فى جنوب السودان لهجوم مباشر عندما كانت تنفذ دوريات في منطقة الوحدة لتفقد الوضع الأمني في منطقة لير.

ولفتت الانتباه الى تجديد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، التأكيد على حرص الحكومة الشرعية وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً.

ونشرت اعلان مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 13 من عناصر تنظيم داعش الارهابي في هجوم شنته قوات عراقية مشتركة على مناطق غرب وجنوب غرب سامراء .

واخبرت عن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحقيق تقدم استراتيجي جديد في معركة تحرير درنة من الإرهاب، وذلك بعد أن استعاد السيطرة على مرفأ حيوي .