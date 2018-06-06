اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء على الموافقة التي أبداها رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت امس، على المبادرة التي قدمها الرئيس السوداني عمر البشير، لعقد لقاء بالعاصمة الخرطوم، يجمع بين سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار .
واشارت إلى وصول إثنتان من السفن الأميركية الى ميناء بورتسودان شرقي السودان امس، تحملان مساعدات غذائية لدعم ما يفوق على مليون من النازحين واللاجئين.
وتطرقت الى تعرض احدى قوافل بعثة السلام فى جنوب السودان لهجوم مباشر عندما كانت تنفذ دوريات في منطقة الوحدة لتفقد الوضع الأمني في منطقة لير.
ولفتت الانتباه الى تجديد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، التأكيد على حرص الحكومة الشرعية وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً.
ونشرت اعلان مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 13 من عناصر تنظيم داعش الارهابي في هجوم شنته قوات عراقية مشتركة على مناطق غرب وجنوب غرب سامراء .
واخبرت عن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحقيق تقدم استراتيجي جديد في معركة تحرير درنة من الإرهاب، وذلك بعد أن استعاد السيطرة على مرفأ حيوي .
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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