اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد خبر استشهاد ثلاثة فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم في مسيرات العودة بقطاع غزة.
وتحدثت صحف فلسطين عن ترحيب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 مارس 2018.
وأولت اهتمامًا بتنديد عشرات الاتحادات الدولية والعربية، بجرائم القتل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأوردت صحف فلسطين تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي أكد أن القيادة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الإجراءات على مستوى المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشعب الفلسطيني منها إحالة المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وكل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم تسليم الإحالة رسميا مطلع الأسبوع القادم.
ونشرت دعوة البيان الختامي الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، والتي عقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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