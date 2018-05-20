اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد خبر استشهاد ثلاثة فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم في مسيرات العودة بقطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن ترحيب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 مارس 2018.

وأولت اهتمامًا بتنديد عشرات الاتحادات الدولية والعربية، بجرائم القتل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوردت صحف فلسطين تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي أكد أن القيادة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الإجراءات على مستوى المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشعب الفلسطيني منها إحالة المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وكل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم تسليم الإحالة رسميا مطلع الأسبوع القادم.

ونشرت دعوة البيان الختامي الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، والتي عقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.