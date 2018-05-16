اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء متابعتها للإدانة الدولية للمجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في يوم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وأشارت إلى الاجتماع الطارئ الذي تعقده الجامعة العربية اليوم لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية غذاة الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي امس بطلب من الكويت .

كما تناقلت الصحف مطالب عدد من الأطراف الدولية لإجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي تعرض لها قطاع غزة ، مبرزة أن حصيلة الشهداء تجاوزت 60 شهيدًا .

وتطرقت الصحف إلى تطورات الأزمة السورية واستئناف الجولة التاسعة من مفاوضات أطراف النزاع في استانا بكازاخستان .

واهتمت الصحف بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق والتحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتحدثت عن مستجدات الأزمة في كوريا الشمالية واللقاء الرفيع المستوى المنتظر اليوم بين البلدين لبحث موضوع نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية .