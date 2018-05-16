اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء متابعتها للإدانة الدولية للمجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في يوم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وأشارت إلى الاجتماع الطارئ الذي تعقده الجامعة العربية اليوم لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية غذاة الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي امس بطلب من الكويت .
كما تناقلت الصحف مطالب عدد من الأطراف الدولية لإجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي تعرض لها قطاع غزة ، مبرزة أن حصيلة الشهداء تجاوزت 60 شهيدًا .
وتطرقت الصحف إلى تطورات الأزمة السورية واستئناف الجولة التاسعة من مفاوضات أطراف النزاع في استانا بكازاخستان .
واهتمت الصحف بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق والتحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتحدثت عن مستجدات الأزمة في كوريا الشمالية واللقاء الرفيع المستوى المنتظر اليوم بين البلدين لبحث موضوع نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية .
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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