اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء في الشأن المحلي أخبارًا تتحدث عن استعداد الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد وعدد من مكونات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع لبحث الملف السياسي في البلاد وإمكانية القيام بتحوير حكومي شامل أو جزئي في الأيام القادمة، كما تعرضت إلى التحركات الاحتجاجية التي تشهدها منطقة جلمة من محافظة سيدي بوزيد غرب تونس .
وواصلت دوليًا، متابعتها لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في صفوف الفلسطينيين إلى 61 شهيدًا خلال المسيرات التي شهتها مدن فلسطينية .
وتحدثت في الشأن الليبي، عن نجاح أطراف سياسية في توسيع أطراف المصالحة التي تم توقيعها قبل شهر بين مدينتي الزنتان ومصراتة لتشمل مدنًا أخرى، والاتفاق على دعم الحوار والحل السياسي للأزمة الليبية ورفض التدخل الخارجي .
وتوسعت صحف تونس، في الحديث عن الجدل القائم في فرنسا عقب الهجمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس مساء السبت الماضي، واتهام المعارضة الفرنسية الحكومة بعدم القيام بأي إجراء يقضي على هذه الظاهرة .
وأشارت إلى تدشين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسرًا يربط الجنوب الروسي بالقرم وذلك بعد أربع سنوات على ضم شبه الجزيرة من أوكرانيا .
GMT 21:08 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
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GMT 20:58 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 20:50 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
GMT 20:36 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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