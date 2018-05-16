اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء في الشأن المحلي أخبارًا تتحدث عن استعداد الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد وعدد من مكونات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع لبحث الملف السياسي في البلاد وإمكانية القيام بتحوير حكومي شامل أو جزئي في الأيام القادمة، كما تعرضت إلى التحركات الاحتجاجية التي تشهدها منطقة جلمة من محافظة سيدي بوزيد غرب تونس .

وواصلت دوليًا، متابعتها لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في صفوف الفلسطينيين إلى 61 شهيدًا خلال المسيرات التي شهتها مدن فلسطينية .

وتحدثت في الشأن الليبي، عن نجاح أطراف سياسية في توسيع أطراف المصالحة التي تم توقيعها قبل شهر بين مدينتي الزنتان ومصراتة لتشمل مدنًا أخرى، والاتفاق على دعم الحوار والحل السياسي للأزمة الليبية ورفض التدخل الخارجي .

وتوسعت صحف تونس، في الحديث عن الجدل القائم في فرنسا عقب الهجمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس مساء السبت الماضي، واتهام المعارضة الفرنسية الحكومة بعدم القيام بأي إجراء يقضي على هذه الظاهرة .

وأشارت إلى تدشين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسرًا يربط الجنوب الروسي بالقرم وذلك بعد أربع سنوات على ضم شبه الجزيرة من أوكرانيا .