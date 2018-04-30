اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين إعلان رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت الاحد .
وتناولت الصحف التقلبات الجوية التي تتعرض لها أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة جراء هطول أمطار غزيرة غير معتادة، وتزايد تحذيرات مكتب الأرصاد الجوي البريطاني من احتمال وقوع فيضانات .
وسلطت الضوء على استياء أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من معاناة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار في مخيمات اللاجئين .
وتناقلت الصحف تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التي أكد فيها اظهار كوريا الشمالية أدلة بأنها اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتخلي عن الأسلحة النووية قبل اتخاذ أي إجراء تجاهها .
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GMT 20:40 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانالإعلامي عمرو أديب يرحل عن قناة ON E
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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