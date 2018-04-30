اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين إعلان رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت الاحد .

وتناولت الصحف التقلبات الجوية التي تتعرض لها أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة جراء هطول أمطار غزيرة غير معتادة، وتزايد تحذيرات مكتب الأرصاد الجوي البريطاني من احتمال وقوع فيضانات .

وسلطت الضوء على استياء أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من معاناة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار في مخيمات اللاجئين .

وتناقلت الصحف تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التي أكد فيها اظهار كوريا الشمالية أدلة بأنها اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتخلي عن الأسلحة النووية قبل اتخاذ أي إجراء تجاهها .