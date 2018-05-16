اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء إدانة مجلس الشيوخ الباكستاني بشدة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، واستنكار الخارجية الباكستانية قرار نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس .
واهتمت بإعلان رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي يوم الجمعة القادمة يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي .
وتطرقت إلى اتفاق باكستان وأفغانستان على تفعيل "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن" لتحسين العلاقات الثنائية وتحقيق السلام الإقليمي، مشيرة إلى ترحيب الصين بذلك ووصفه تطورًا إيجابيًا على أمن المنطقة .
وأشارت إلى تلقي رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي دعوة من نظيره التركي للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في مدينة اسطنبول .
وعرجت إلى مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية الليلة الماضية على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .
وفي الشأن الأمني تناقلت أنباء اعتقال الجيش الباكستاني ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في مناطق مختلفة من إقليمي البنجاب وبلوشستان .
أفغانيًا أخبرت صحف باكستان عن سيطرة حركة طالبان على مناطق في مدينة فرح الأفغانية .
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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