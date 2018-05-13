اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عدة مقالات متعلقة بتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الإتفاقية النووية الإيرانية والخيارات المتاحة للدول الأوروبية للتعامل مع الملف.

وعرجت الصحف على تطورات الملف الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن شح الغذاء في بعض المناطق ربما يكون من أكبر العناصر التي دفعت بيونج يانج نحو المفاوضات والتخلي عن البرنامج النووي.

محلياً ما يزال ملف مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يطغى على تغطيات الصحف خاصة ما يتعلق بتباين أراء المسؤولين البارزين في الحكومة حول الإستمرار في عضوية الإتحاد الجمركي الأوروبي أو عدمها، إضافة إلى الإختلاف حول ملف الحدود الأيرلندية.