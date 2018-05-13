اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عدة مقالات متعلقة بتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الإتفاقية النووية الإيرانية والخيارات المتاحة للدول الأوروبية للتعامل مع الملف.
وعرجت الصحف على تطورات الملف الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن شح الغذاء في بعض المناطق ربما يكون من أكبر العناصر التي دفعت بيونج يانج نحو المفاوضات والتخلي عن البرنامج النووي.
محلياً ما يزال ملف مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يطغى على تغطيات الصحف خاصة ما يتعلق بتباين أراء المسؤولين البارزين في الحكومة حول الإستمرار في عضوية الإتحاد الجمركي الأوروبي أو عدمها، إضافة إلى الإختلاف حول ملف الحدود الأيرلندية.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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