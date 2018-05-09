اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة الاربعاء اهتمامها على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران, ووصفه الاتفاق المذكور بالكارثي والاسوء في التاريخ.

كما أبرزت صحف اليوم اعلان الرئيس الاميركي اعادة العقوبات على إيران , وتحذيرها من مواجهة مشاكل أكبر إذا استأنفت أنشطتها النووية .

وتابعت في الشأن العراقي مجددا الاستعدادات لإجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية السبت المقبل ,منوهة بتحديد حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثين من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الاقليم .

وأبرزت اعلان قيادة عمليات بغداد اكتمال إجراءات تأمين 1800 مركز انتخابي في عموم مناطق العاصمة العراقية, واغلاق مداخل المدينة بصورة كاملة يوم الاقتراع العام،مشيرة إلى أن قرار حظر التجوال متروك لمفوضية الإنتخابات والقائد العام للقوات المسلحة.

و تناولت صحف الاربعاء نتائج الإنتخابات اللبنانية, منوهة بأن نسبة التصويت المعلنة كانت 49.2 بالمئة .