اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة الاربعاء اهتمامها على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران, ووصفه الاتفاق المذكور بالكارثي والاسوء في التاريخ.
كما أبرزت صحف اليوم اعلان الرئيس الاميركي اعادة العقوبات على إيران , وتحذيرها من مواجهة مشاكل أكبر إذا استأنفت أنشطتها النووية .
وتابعت في الشأن العراقي مجددا الاستعدادات لإجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية السبت المقبل ,منوهة بتحديد حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثين من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الاقليم .
وأبرزت اعلان قيادة عمليات بغداد اكتمال إجراءات تأمين 1800 مركز انتخابي في عموم مناطق العاصمة العراقية, واغلاق مداخل المدينة بصورة كاملة يوم الاقتراع العام،مشيرة إلى أن قرار حظر التجوال متروك لمفوضية الإنتخابات والقائد العام للقوات المسلحة.
و تناولت صحف الاربعاء نتائج الإنتخابات اللبنانية, منوهة بأن نسبة التصويت المعلنة كانت 49.2 بالمئة .
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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