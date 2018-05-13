اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد إدانة باكستان للهجمات الأخيرة التي شنتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية، وتأكيد وقوفها مع المملكة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن الحرمين الشريفين .
واهتمت بمنع السُلطات الباكستانية الملحق الدفاعي والجوي بالسفارة الأمريكية لدى إسلام آباد من مغادرة باكستان نظرًا لوجود اسمه على القائمة السوداء على خلفية تورطه في مقتل شاب باكستاني بحادث سير .
وتطرقت إلى تعيين رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي وزير الدفاع خرم دستغير خان وزيرًا للخارجية خلفًا لوزير الخارجية السابق خواجه محمد آصف الذي تم عزله من منصبه بقرار قضائي .
وعرجت إلى الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن سلسلة الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية من باكستان .
أفغانيًا أخبرت صحف باكستان عن مقتل 16 جنديًا من عناصر الجيش الأفغاني باشتباكات مع حركة طالبان .
وأشارت إلى موافقة كوريا الشمالية تفكيك مواقعها النووية ضمن الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية .
GMT 20:57 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:40 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:23 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
أرسل تعليقك