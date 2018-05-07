اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عملية إجراء الانتخابات في كل من لبنان وتونس وتركيا، ونتائجها المتوقعة وتأثيرها على الساحة المحلية والدولية.
واهتمت صحف الاثنين بزيارة وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون الحالية إلى واشنطن، ولقاءاته مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وعددًا من أعضاء لجنة السياسة الخارجية بالكونغرس الأمريكي.
وأشارت إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يفّضل مواجهة حازمة وعاجلة مع النظام في إيران.
كما تحدثت الصحف عن الانتخابات التركية المقبلة، مشيرة إلى تأكّيدها فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، رغم وصفها بأنها انتخابات ليست حرة ولا نزيهة، بحسب الصحيفة.
ونقلت إعراب الولايات المتحدة عن انزعاجها من التقارب بين موسكو وأنقرة، واحتمالية فرض عقوبات على أنقرة بعد إدانة مسؤول سابق في بنك حكومي تركي، بالضلوع في خرق العقوبات على إيران.
ونشرت صحف بريطانيا، نبأ تنصيب فلاديمير بوتين اليوم، رئيسًا لروسيا لفترة رابعة.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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