اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عملية إجراء الانتخابات في كل من لبنان وتونس وتركيا، ونتائجها المتوقعة وتأثيرها على الساحة المحلية والدولية.

واهتمت صحف الاثنين بزيارة وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون الحالية إلى واشنطن، ولقاءاته مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وعددًا من أعضاء لجنة السياسة الخارجية بالكونغرس الأمريكي.

وأشارت إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يفّضل مواجهة حازمة وعاجلة مع النظام في إيران.

كما تحدثت الصحف عن الانتخابات التركية المقبلة، مشيرة إلى تأكّيدها فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، رغم وصفها بأنها انتخابات ليست حرة ولا نزيهة، بحسب الصحيفة.

ونقلت إعراب الولايات المتحدة عن انزعاجها من التقارب بين موسكو وأنقرة، واحتمالية فرض عقوبات على أنقرة بعد إدانة مسؤول سابق في بنك حكومي تركي، بالضلوع في خرق العقوبات على إيران.

ونشرت صحف بريطانيا، نبأ تنصيب فلاديمير بوتين اليوم، رئيسًا لروسيا لفترة رابعة.