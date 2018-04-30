اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين إعلان الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان عن أجنداتها الانتخابية استعداداً للانتخابات العامة القادمة.
واهتمت بعزم باكستان على تعزيز أمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وإحباط أي مؤامرة تهدف إلى إفشال المشروع.
وأخبرت عن قلق باكستان وباقي دول المنطقة إزاء ازدياد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل بات يهدد أمن المنطقة.
وأشارت إلى ترحيب باكستان بالقمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الجنوبية بنظيره الكوري الشمالي في بانمونغوم يوم الجمعة الماضية، وعدتها خطوة إيجابية نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت إلى حصول باكستان على مليار دولار إضافي من الصين لدعم احتياطي العملة الصعبة لديها في محاولة للسيطرة على عملتها المحلية.
وعرجت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتناقلت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان في ظل المعارك الدامية الجارية بعد إعلان حركة طالبان الأفغانية عن بدء عمليات الصيف وسيطرتها على مناطق جديدة.
في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان التقرير الأمريكي الذي كشف عن وصول شحنات مريبة من إيران إلى سوريا يُشتبه بأنها قد تحتوي على أسلحة أو منظومات عسكرية.
وتطرقت إلى بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة وضع اللاجئين الروهينغا الذين نزحوا من ميانمار إلى بنغلادش هروباً من عمليات التطهير العرقي التي مارستها القوات الميانمارية بحقهم.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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