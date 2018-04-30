اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين إعلان الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان عن أجنداتها الانتخابية استعداداً للانتخابات العامة القادمة.

واهتمت بعزم باكستان على تعزيز أمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وإحباط أي مؤامرة تهدف إلى إفشال المشروع.

وأخبرت عن قلق باكستان وباقي دول المنطقة إزاء ازدياد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل بات يهدد أمن المنطقة.

وأشارت إلى ترحيب باكستان بالقمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الجنوبية بنظيره الكوري الشمالي في بانمونغوم يوم الجمعة الماضية، وعدتها خطوة إيجابية نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت إلى حصول باكستان على مليار دولار إضافي من الصين لدعم احتياطي العملة الصعبة لديها في محاولة للسيطرة على عملتها المحلية.

وعرجت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناقلت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان في ظل المعارك الدامية الجارية بعد إعلان حركة طالبان الأفغانية عن بدء عمليات الصيف وسيطرتها على مناطق جديدة.

في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان التقرير الأمريكي الذي كشف عن وصول شحنات مريبة من إيران إلى سوريا يُشتبه بأنها قد تحتوي على أسلحة أو منظومات عسكرية.

وتطرقت إلى بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة وضع اللاجئين الروهينغا الذين نزحوا من ميانمار إلى بنغلادش هروباً من عمليات التطهير العرقي التي مارستها القوات الميانمارية بحقهم.