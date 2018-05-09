اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
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اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء تأكيد المملكة العربية السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة أمس على ضرورة توحيد الجهود والمواقف لمواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية.

واهتمت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب القاه أمس من البيت الأبيض إنسحابه من الإتفاق النووي مع إيران الذي وقعته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما عام 2015م.

وأشارت الى الاشكالات الأمنية المتنقلة التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية على خلفية التوتر بين بعض القوى السياسية بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية والتي أدت أمس إلى مقتل شخص في منطقة الشويفات في محافظة جبل لبنان .

وتحدثت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال الإسرائيلي في ثلاثة حوادث منفصلة وقعت أمس على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة .

وأخبرت عن إعلان وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي مؤلفة من خمسة عناصر في عملية مشتركة بين المغرب واسبانيا .

ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة داليان الصينية أن بلاده ليست في حاجة الى الأسلحة النووية إذا امتنع الأطراف المعنيون عن ممارسة السياسة العدوانية حيال بلاده .

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