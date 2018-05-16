اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث مرتين خلال العام، وبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق استثماري مشترك، يخدم الأهداف والمشروعات التنموية والبنية التحتية للدول الثلاث .
وأشارت الصحف إلى وجود مطالب دولية عدة لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة غزة، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الطارئة حول الأحداث في غزة .
وتحدثت عن إعلان مقتدى الصدر بعد حصول تحالف "سائرون" بقيادته على المرتبة الأولي في الانتخابات التشريعية العراقية، استعداده للتفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي، مع استبعاده التحالف مع مليشيا الحشد لشعبي ورئيس وزراء السابق نوري المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني .
وتطرقت إلى إعلان وزارة الشؤون الخارجية الكازاخية عن وصول ممثلي المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة إلى آستانة للمشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات الخاصة بالأزمة السورية .
ودوليًا لفتت الصحف الانتباه إلى أن كوريا الشمالية هددت بإلغاء القمة المزمع عقدها بين كيم يونج أون الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ١٢ يونيو المقبل، وذلك بسبب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية .
ومحليا نوهت الصحف بأن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحى، أكد أن الأوضاع الحالية بمنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الاستمرار في تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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