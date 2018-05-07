اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين على مطالبة أطراف سورية بخروج الجيش الأمريكي من سوريا والسكوت عن الترسانة الروسية، وتناسي الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي اللبناني.
وعلى صعيد آخر.. تابعت صحف الاثنين مجريات الانتخابات البلدية التي تجري في تونس أمس.
وأشارت إلى أن النتائج الأولية أفرزت فوز النهضة ونداء تونس والأحرار، الأمر الذي يكرس هيمنة القوى السياسية التقليدية في هذا البلد المغاربي الذي يمر بأزمة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة، تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع التونسي.
وعن جديد الساحة العراقية.. تطرقت الصحف إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتشديده على ضرورة استهداف القواعد الخلفية لتتنظيم داعش الإرهابي على التراب السوري.
وفي حديث ذي صلة.. أبرزت مخاوف الطبقة السياسية في العراق من تأثير عناصر الحشد الشعبي على مسار الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستشهدها العراق يوم 12 الجاري.
وفي الشأن الدولي.. تحدثت صحف الجزائر عن تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل مالكرون، من نشوب حرب في حال انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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