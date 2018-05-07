اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين على مطالبة أطراف سورية بخروج الجيش الأمريكي من سوريا والسكوت عن الترسانة الروسية، وتناسي الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي اللبناني.

وعلى صعيد آخر.. تابعت صحف الاثنين مجريات الانتخابات البلدية التي تجري في تونس أمس.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية أفرزت فوز النهضة ونداء تونس والأحرار، الأمر الذي يكرس هيمنة القوى السياسية التقليدية في هذا البلد المغاربي الذي يمر بأزمة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة، تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع التونسي.

وعن جديد الساحة العراقية.. تطرقت الصحف إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتشديده على ضرورة استهداف القواعد الخلفية لتتنظيم داعش الإرهابي على التراب السوري.

وفي حديث ذي صلة.. أبرزت مخاوف الطبقة السياسية في العراق من تأثير عناصر الحشد الشعبي على مسار الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستشهدها العراق يوم 12 الجاري.

وفي الشأن الدولي.. تحدثت صحف الجزائر عن تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل مالكرون، من نشوب حرب في حال انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.