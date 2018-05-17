اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة الخميس بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية ، مبرزة فى الشأن المحلي إدانة السودان المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات الفلسطينيين في غزة .

وتناولت توقيع دول السودان ومصر وإثيوبيا امس وثيقة اتفاق حول سد النهضة تتضمن عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي مرتين كل عام، تتم استضافتها بين الدول الثلاث بالتناوب. ونقلت عن مسؤول أممي أن الحرب الدائرة بدولة جنوب السودان بين الحكومة والمعارضة أدت إلى تشريد نحو 4.3 ملايين مواطن ما يعادل ثلث سكان .

وأخبرت عن تحقيق الجيش اليمني تقدم ميداني جديد ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية في محافظة صعدة. وتطرقت إلى تصريح الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الوضع في إدلب سيكون "أسوأ بستة أضعاف" مما كان عليه في الغوطة الشرقية في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب .

واستعرضت صحف ليبيا التقدم الذي أحرزته وحدات الجيش الليبي تجاه مدينة درنة من خمسة محاور منذ ظهر أمس الأول، وتهديد بيونج يانج أمس بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .