اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة الخميس بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية ، مبرزة فى الشأن المحلي إدانة السودان المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات الفلسطينيين في غزة .
وتناولت توقيع دول السودان ومصر وإثيوبيا امس وثيقة اتفاق حول سد النهضة تتضمن عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي مرتين كل عام، تتم استضافتها بين الدول الثلاث بالتناوب. ونقلت عن مسؤول أممي أن الحرب الدائرة بدولة جنوب السودان بين الحكومة والمعارضة أدت إلى تشريد نحو 4.3 ملايين مواطن ما يعادل ثلث سكان .
وأخبرت عن تحقيق الجيش اليمني تقدم ميداني جديد ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية في محافظة صعدة. وتطرقت إلى تصريح الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الوضع في إدلب سيكون "أسوأ بستة أضعاف" مما كان عليه في الغوطة الشرقية في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب .
واستعرضت صحف ليبيا التقدم الذي أحرزته وحدات الجيش الليبي تجاه مدينة درنة من خمسة محاور منذ ظهر أمس الأول، وتهديد بيونج يانج أمس بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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