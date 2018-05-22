اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أكدت بأن المملكة المتحدة على استعداد لدفع مبالغ مالية للحفاظ على علاقتها مع الوكالة النووية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أكد بأن الولايات المتحدة ستفرض على إيران أشد العقوبات صرامة في التاريخ.
وأشارت إلى تحذير نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من "اللعب" مع الرئيس دونالد ترمب إذا ما التقيا الشهر المقبل.
ولفتت إلى مقتل أربعة عشر شرطياً على الأقل في شرقي أفغانستان خلال قتال عنيف مع مسلحي حركة طالبان.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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