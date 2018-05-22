اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أكدت بأن المملكة المتحدة على استعداد لدفع مبالغ مالية للحفاظ على علاقتها مع الوكالة النووية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أكد بأن الولايات المتحدة ستفرض على إيران أشد العقوبات صرامة في التاريخ.

وأشارت إلى تحذير نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من "اللعب" مع الرئيس دونالد ترمب إذا ما التقيا الشهر المقبل.

ولفتت إلى مقتل أربعة عشر شرطياً على الأقل في شرقي أفغانستان خلال قتال عنيف مع مسلحي حركة طالبان.