اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين لقاء وزير المالية السوداني محمد عثمان سليمان الركابي بمكتبة أمس، مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي حيث أطلعه على الوضع الاقتصادي في السودان والصعوبات التي يواجهها .
ونشرت اعلان السودان امس أن أديس أبابا ستستضيف في 5 و 15 مايو القادم اجتماعين لوزراء المياه والخارجية ومديري أجهزة الاستخبارات بدول حوض النيل الشرقي "السودان وإثيوبيا ومصر" حول سد النهضة.
وتطرقت إلى المباحثات التى أجراها البرلمان السوداني مع وفد الكونغرس الأمريكي تركزت حول تطوير التعاون ودفع العلاقات الى الامام .
ونقلت عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان أمس استمرار موقف بلاده الداعم لحل الدولتين ورفضها إجراء أي تغيير من شأنه المساس بالموضوعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واخبرت عن قيام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة لاجئين الروهينجا العالقين على طول الحدود بين بنجلاديش وميانمار.
ولفتت الانتباه الى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف نشاط الحكومة الاتحادية في سبتمبر إذا لم يوفر الكونجرس قدراً أكبر من التمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك .
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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