اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

سلطت الصحف البريطانية الصادرة الأحد الضوء على وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما السورية ومباشرته تفتيش موقع لهجوم كيماوي بالقرب من دمشق والذي تسبب بأزمة دولية.
وأشارت الصحف إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدعم المزيد من التفاهمات بشأن الارتباط بالاتحاد الجمركي الأوروبي.
وتطرقت إلى إمكانية تراجع التجارة والاستثمارات بين بريطانيا واليابان إثر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 20:31 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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