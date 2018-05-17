اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس إدانة باكستان بشدة ما وصفته بجرائم القتل والأعمال الوحشية بحق الفلسطينيين الأبرياء على أيدي قوات الاحتلال. واهتمت بعرض باكستان على نيبال حول استعدادها على تدريب وبناء قدرات القوات المسلحة النيبالية .
وسلطت الضوء على انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق باكستان لعدة ساعات أمس الأربعاء ما أدى إلى توقف المصانع والشركات وتأثر النشاط العام في البلاد .
وتطرقت إلى تطورات العمليات الأمنية الجارية في أنحاء باكستان للقضاء على العناصر الإرهابية .
أفغانيًا تناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل نحو 198 مسلحًا من حركة طالبان باشتباكات في إقليم فراه غربي أفغانستان .
وتناقلت إعلان الحكومة الهندية عن الهدنة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان خلال شهر رمضان .
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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