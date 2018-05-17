اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس إدانة باكستان بشدة ما وصفته بجرائم القتل والأعمال الوحشية بحق الفلسطينيين الأبرياء على أيدي قوات الاحتلال. واهتمت بعرض باكستان على نيبال حول استعدادها على تدريب وبناء قدرات القوات المسلحة النيبالية .

وسلطت الضوء على انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق باكستان لعدة ساعات أمس الأربعاء ما أدى إلى توقف المصانع والشركات وتأثر النشاط العام في البلاد .

وتطرقت إلى تطورات العمليات الأمنية الجارية في أنحاء باكستان للقضاء على العناصر الإرهابية .

أفغانيًا تناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل نحو 198 مسلحًا من حركة طالبان باشتباكات في إقليم فراه غربي أفغانستان .

وتناقلت إعلان الحكومة الهندية عن الهدنة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان خلال شهر رمضان .