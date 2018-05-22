اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء مجريات اللقاء الذي استضافته العاصمة الجزائرية أمس بين وزراء خارجية الجزائر عبد القادر مساهل ، ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي ووزير خارجية مصر سامح شكري ، مشيرة إلى أن اللقاء يندرج في سياق البحث عن حل سلمي وشامل ودائم للأزمة الليبية .

وواصلت اهتمامها بما يجري في العراق والمساعي الحثيثة لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو 2018 .

وأخبرت الصحف عن استهداف قوات التحالف العربي لتجمعات حوثية ومخازن أسلحة في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء ، كاشفة عن حدوث خسائر هامة في الأرواح والعتاد وسط الانقلابيين المدعومين من قبل إيران .

وعرجت على أنباء خروج آخر دفعة من تنظيم داعش الإرهابي من مخيم اليرموك والحجر الأسود ، جنوب العاصمة السورية دمشق نحو البادية السورية تحت إشراف الجيش الروسي.

وتابعت في الشأن الدولي الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، وأكد فيها على أن إيران تعد الراعي الأول للإرهاب في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.