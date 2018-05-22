اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء مجريات اللقاء الذي استضافته العاصمة الجزائرية أمس بين وزراء خارجية الجزائر عبد القادر مساهل ، ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي ووزير خارجية مصر سامح شكري ، مشيرة إلى أن اللقاء يندرج في سياق البحث عن حل سلمي وشامل ودائم للأزمة الليبية .
وواصلت اهتمامها بما يجري في العراق والمساعي الحثيثة لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو 2018 .
وأخبرت الصحف عن استهداف قوات التحالف العربي لتجمعات حوثية ومخازن أسلحة في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء ، كاشفة عن حدوث خسائر هامة في الأرواح والعتاد وسط الانقلابيين المدعومين من قبل إيران .
وعرجت على أنباء خروج آخر دفعة من تنظيم داعش الإرهابي من مخيم اليرموك والحجر الأسود ، جنوب العاصمة السورية دمشق نحو البادية السورية تحت إشراف الجيش الروسي.
وتابعت في الشأن الدولي الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، وأكد فيها على أن إيران تعد الراعي الأول للإرهاب في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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