اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد نتائج بحث المعهد الأمريكي ، "غالوب" ، الذي وضع الجزائر على رأس الدول الأفريقية ، من حيث الأمن والإستقرار والبلد السابع على المستوى العالمي.

وتحدثت الصحف عن التقدم الميداني لجيش الشرعية في اليمن بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، على جبهات طوق العاصمة صنعاء وصعدة معقل الانقلابيين ومرجعيتهم الإستراتيجية ، وكذلك جبهات تعز والحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وعلى صعيد آخر ، كشفت صحف الأحد عن قرار للرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، يقضي بتجريد رئيس النظام السوري ، بشار الأسد ، من وسام الشرف الأكبر في فرنسا ، الذي قلده إياه رئيس فرنسا الأسبق ، جاك شيراك .