اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد نتائج بحث المعهد الأمريكي ، "غالوب" ، الذي وضع الجزائر على رأس الدول الأفريقية ، من حيث الأمن والإستقرار والبلد السابع على المستوى العالمي.
وتحدثت الصحف عن التقدم الميداني لجيش الشرعية في اليمن بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، على جبهات طوق العاصمة صنعاء وصعدة معقل الانقلابيين ومرجعيتهم الإستراتيجية ، وكذلك جبهات تعز والحديدة على الساحل الغربي لليمن.
وعلى صعيد آخر ، كشفت صحف الأحد عن قرار للرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، يقضي بتجريد رئيس النظام السوري ، بشار الأسد ، من وسام الشرف الأكبر في فرنسا ، الذي قلده إياه رئيس فرنسا الأسبق ، جاك شيراك .
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 20:31 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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