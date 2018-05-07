اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الاثنين النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت أمس في تونس وما أسفرته عن تقدم حزبي النهضة والنداء في هذه الانتخابات، مشيرة في السياق إلى المشاركة الضعيفة في عملية الاقتراع.

وتطرقت صحف الصباح إلى سقوط شهداء برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة أثناء مراسم تشييع شهداء آخرين سقطوا بنيران الاحتلال خلال المظاهرات المستمرة التي يشهدها القطاع.

وتحدثت عن توجه الناخبين اللبنانيين أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تعد الأولى منذ عام 2009.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى تقديم الأحزاب السياسية التركية سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، ومقتل 10 أفغان وإصابة 34 آخرين في تفجير مسجد بإقليم خوست شرق أفغانستان.