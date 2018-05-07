اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الاثنين النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت أمس في تونس وما أسفرته عن تقدم حزبي النهضة والنداء في هذه الانتخابات، مشيرة في السياق إلى المشاركة الضعيفة في عملية الاقتراع.
وتطرقت صحف الصباح إلى سقوط شهداء برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة أثناء مراسم تشييع شهداء آخرين سقطوا بنيران الاحتلال خلال المظاهرات المستمرة التي يشهدها القطاع.
وتحدثت عن توجه الناخبين اللبنانيين أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تعد الأولى منذ عام 2009.
ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى تقديم الأحزاب السياسية التركية سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، ومقتل 10 أفغان وإصابة 34 آخرين في تفجير مسجد بإقليم خوست شرق أفغانستان.
GMT 20:40 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:33 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:28 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:25 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 20:23 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك