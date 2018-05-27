اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الأحد المخاوف من تحول مدينة إدلب السورية التي تعتبر الملاذ الأخير للمدنيين الفارين من جرائم النظام السوري إلى صندوق للقتل.

وأشارت الصحف إلى التدخل المفاجئ لحكومة كوريا الجنوبية من أجل إنقاذ قمة الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي.

ونقلت مخاوف من أن تؤدي سيطرة الجيش في زمبابوي إلى التأثير على سير الانتخابات المقبلة في البلاد والتي تحظى بأهمية قصوى كونها الأولى عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق موغابي.