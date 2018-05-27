اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الأحد المخاوف من تحول مدينة إدلب السورية التي تعتبر الملاذ الأخير للمدنيين الفارين من جرائم النظام السوري إلى صندوق للقتل.
وأشارت الصحف إلى التدخل المفاجئ لحكومة كوريا الجنوبية من أجل إنقاذ قمة الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي.
ونقلت مخاوف من أن تؤدي سيطرة الجيش في زمبابوي إلى التأثير على سير الانتخابات المقبلة في البلاد والتي تحظى بأهمية قصوى كونها الأولى عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق موغابي.
GMT 20:38 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 20:35 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:31 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 20:26 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 20:12 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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