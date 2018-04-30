اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينيةالصادرة الاثنين خبر استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثين منفصلين، قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.

وأشارت صحف الاثنين إلى نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت القيادة الفلسطينية أن الرئيس ترامب سيعلن عن صفقة العصر بعد نقل سفارة واشنطن إلى القدس والتي تتضمن تعويضات للفلسطينيين.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة، أغلبهم من محافظة بيت لحم.

ونشرت الصحف إدانة الحكومة الفلسطينية نية بعض الدول نقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأولت اهتمامًا بترحيب وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتطورات الإيجابية الحاصلة في شبه الجزيرة الكورية، التي تمثلت في القمة التاريخية والشجاعة، بين الزعيمين الكوريين الجنوبي مون جاي والشمالي كيم جونغ اون، في "بيت السلام" في بانمونجوم.

وأوردت الإعلان الصادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" والذي عبر عن بالغ قلقه من "مخاطر مساعي الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتقويض المؤسسات الاعلامية الفلسطينية وانهاء وجودها، والتعتيم على ما يرتكبه من انتهاكات واجراءات".