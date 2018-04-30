اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينيةالصادرة الاثنين خبر استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثين منفصلين، قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.
وأشارت صحف الاثنين إلى نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت القيادة الفلسطينية أن الرئيس ترامب سيعلن عن صفقة العصر بعد نقل سفارة واشنطن إلى القدس والتي تتضمن تعويضات للفلسطينيين.
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة، أغلبهم من محافظة بيت لحم.
ونشرت الصحف إدانة الحكومة الفلسطينية نية بعض الدول نقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأولت اهتمامًا بترحيب وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتطورات الإيجابية الحاصلة في شبه الجزيرة الكورية، التي تمثلت في القمة التاريخية والشجاعة، بين الزعيمين الكوريين الجنوبي مون جاي والشمالي كيم جونغ اون، في "بيت السلام" في بانمونجوم.
وأوردت الإعلان الصادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" والذي عبر عن بالغ قلقه من "مخاطر مساعي الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتقويض المؤسسات الاعلامية الفلسطينية وانهاء وجودها، والتعتيم على ما يرتكبه من انتهاكات واجراءات".
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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