اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الخميس بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى بدء وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس من أجل متابعة المتغيرات التي تمس المشهد الاقتصادي التونسي وبالتالي التدخل بسرعة لإجراء التعديلات الضرورية وإرسال إشارات أسرع إلى المستثمرين العالميين حول مدى استجابة الوضع الاقتصادي لتطلعاتهم.

وأخبرت دولياً عن الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم في دورة غير عادية لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وتناولت دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوات الجيش إلى عدم الالتفات إلى معارضي طريقة الجيش في التعامل مع احتجاجات قطاع غزة وذلك بعد يومين من استشهاد أكثر من 60 شخصاً شرقي في القطاع قرب الحدود مع إسرائيل.

وسلطت الضوء على إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية أنها استدعت سفراءها لدى كل من النمسا والتشيك ورومانيا والمجر للتشاور معهم إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة .

وتابعت في شأن الأزمة السورية تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكمياوئية انه من المحتمل أن يكون غاز الكلور استخدام في هجوم في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في فبراير بعد أن أكدت فحوص معملية وجود المادة الكيميائية السامة.

وتحدثت عن تأكيد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري بعد لقاءه سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى طرابلس أنه ناقش مع المسؤولة الأوروبية مقترح تشكيل حكومة توافق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.