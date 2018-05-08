اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء بانعكاس نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي على المشهد السياسي بعد الفرز الذي أحدثته بين القوى السياسية واتجاه الأنظار نحو شكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وأشارت الى اتهام بريطانيا النظام السوري بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيميائية سرا قائلة إن الحكم في دمشق يسعى لإخفاء المعلومات حول برنامجه الخاص بالمواد القتالية السامة.

وتحدثت عن إصدار النائب العام المصري قرارا بإحالة 555 متهما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء الى القضاء العسكري وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأخبرت عن كشف المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي تفاصيل الضربات التي وجهتها قوات التحالف ضد ميليشيات الحوثيين المرتبطة بإيران خلال الساعات الماضية والتي أسفرت عن تكبيد تلك الميليشيات خسائر هائلة واستهدفت قيادات حوثية في صنعاء.

وأوردت نبأ تفجير انتحاري نفسه في العاصمة الأفغانية كابول عندما رصدته الشرطة أثناء محاولته استهداف متبرعين بالدم لضحايا هجمات وقعت مؤخرا في كابول بدون أن يتسبب في سقوط ضحايا آخرين.

ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" أنه سيعلن اليوم قراره بشأن ما إذا كان سينسحب من الإتفاق النووي الإيراني أم لا .